Emektar banliyö hattı yarın açılıyor

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, yarın İstanbullunun hizmetine açılıyor. İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattı, modern altyapıyla yeniden inşa edilip; tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı İstanbullularla buluşturacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çalışmaları yerinde inceleyerek modern altyapıyla yeniden inşa edilen 8.3 kilometrelik hattın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete başlayacağını duyurdu. Turan, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı İstanbul'daki ve Fatih'teki en uzun yürüyüş ve bisiklet yollarından bir tanesi haline çevrildi. Vatandaşımız kesintisiz bir şekilde, denizi ve tarihi surları seyrederek ilerleyebilecekler" dedi.