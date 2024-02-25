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25 Şubat 2024 Pazar 23:52:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 23:52:00

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün açılacak

Kaynak: AA

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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete alınacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın Yedikule istasyonunda incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek, şehre farklı bir vizyon kazandıracak en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamayarak hizmete açmanın gururunu yaşayacaklarını söyledi.

Dünyanın metropol düzeyindeki birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin hiç şüphesiz metro ve tramvay gibi raylı sistem hatları olduğunu belirten Uraloğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun da raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini vurguladı.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülke genelinde 12 ilde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 398,8 kilometresini kendilerinin inşa ettiğini aktararak, yeni projelere de devam ettiklerini söyledi.

Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere yapımı süren 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, bu 8 projeden bugün açılışını yapacakları Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4'ünün İstanbul'da bulunduğunu aktardı.

İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şehrin kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldıklarını kaydetti.

Etiketler : sirkeci-kazlıçeşme ulaşım projesi yeni nesil ulaşım
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