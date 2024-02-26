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26 Şubat 2024 Pazartesi 16:07:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 16:07:00

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 15 gün ücretsiz!

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan açılış konuşmasının sonunda Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.

8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor. Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın çevresinde 29 sanatsal yapı yer alıyor.

YAYA ODAKLI YENİ NESİL ULAŞIM PROJESİ

Sirkeci-Kazlıçeşme Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu ile 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan bulunuyor.

Meydan ve rekreasyon alanları 122 bin 550 metrekareden, yeşil alanları ise 74 bin metrekareden oluşan projede, 22 karayolu ve yaya alt geçitleri yer alıyor.

Etiketler : Erdoğan Raylı Sistem 15 gün Ücretsiz
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