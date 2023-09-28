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28 Eylül 2023 Perşembe 15:27:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 15:27:00

Şirinevler'de korkunç patlama! Can kaybı 3'e yükseldi

Kaynak: AA

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Bahçelievler'de bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA SESİ DUYDUM"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.

Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler." diye konuştu.

Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler'deki patlamada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler : şirinevler patlama doğalgaz
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