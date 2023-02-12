Şirin Payzın'ın sığınmacı yorumu Halk TV'yi zora soktu... "Bunları paylaşmamız mümkün değil"

Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay/Antakya'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı.

Halk TV, Şirin Payzın'ın asayiş olaylarına ilişkin yaptığı yoruma izleyicilerden fazla tepki gelince, yayın akışının devamında Payzın'ın kullandığı ifadelere katılmadıklarını açıkladı:

"Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir."