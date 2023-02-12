Şirin Payzın'ın sığınmacı yorumu Halk TV'yi zora soktu... "Bunları paylaşmamız mümkün değil"
Şirin Payzın'ın Hatay'da yaşanan asayiş sorunlarını sığınmacılarla ilişkilendirmesine izleyicilerden tepki gelince Halk TV geri adım attı. Halk TV'den "Bunları paylaşmamız mümkün değildir." açıklaması geldi.
Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay/Antakya'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı.
Halk TV, Şirin Payzın'ın asayiş olaylarına ilişkin yaptığı yoruma izleyicilerden fazla tepki gelince, yayın akışının devamında Payzın'ın kullandığı ifadelere katılmadıklarını açıkladı:
"Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir."
- "Tarif edilemeyecek bir acı"
- Şirin Payzın'ın sığınmacı yorumu Halk TV'yi zora soktu... "Bunları paylaşmamız mümkün değil"
- Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi
- Afet bölgesinde CHP skandalı... İlçe başkanı yardım malzemelerine el koydu
- Evraklar yok ediliyor iddialarına yalanlama... "Tamamen asılsız ve gerçek dışıdır"
- Fahrettin Altun'dan dezenformasyon uyarısı... "Çalışmalara büyük zararlar verdi"