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30 Eylül 2023 Cumartesi 18:48:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 18:48:00

Sırbistan-Kosova sınırında gerilim: KFOR tetikte

Kaynak: AA

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Kosova polisi ile KFOR, ülkenin kuzeyinde güvenliği sağlıyor. 24 Eylül'de Kosova polisi ile silahlı Sırp grup arasında gün boyu çatışmanın yaşandığı Banjska köyünde durum sakinliğini koruyor. Yerel halkın normal yaşamını sürdürdüğü görüldü.

Kosova polisi ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), ülkenin kuzeyindeki Banjska'da 24 Eylül'de yaşanan olayların ardından bölgedeki arama, devriye ve kontrol faaliyetleriyle güvenliği sağlamaya devam ediyor.

Kosova polisinin sürekli nöbet tuttuğu bölgede mühimmat arama ve mayın temizleme çalışmalarını sürdürdüğü, KFOR bünyesinde görevli İsviçre ve İtalyan askerlerinin de bölgede kurdukları kontrol noktaları ve devriyelerle denetim yaptıkları gözlendi.

24 Eylül'de Kosova polisi ile silahlı Sırp grup arasında gün boyu çatışmanın yaşandığı Banjska köyünde durum sakinliğini koruyor. Yerel halkın normal yaşamını sürdürdüğü görüldü.

Öte yandan, Banjska'da Kosova polisi ile girdikleri çatışmada öldürülen 3 Sırp'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından gün içinde ailelerine teslim edilecek. Sırplar için Kosova'nın kuzeyindeki Ortodoks kiliselerinde tören yapılması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ülkedeki mevcut durum karşısında KFOR'ye ilave kuvvet sağlanmasına onay verdiklerini bildirmişti.

İngiltere'den gelmesi beklenen ilave kuvvetin, ilerleyen günlerde bölgede göreve başlaması bekleniyor.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

Etiketler : KOSOVA SIRBİSTAN GERİLİM
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