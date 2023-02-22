"Sıradaki depremler artçı olur"

Kahramanmaraş depremlerinde en çok hasar alan kentlerden biri Hatay'dı. Kent bir önceki depremin yaralarını sarmaya çalışırken önceki akşam saatlerinde yeniden sarsıldı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Yer bilimci ve Bilim Akademisi Uzmanı Prof. Dr. Cahit Helvacı ve Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, depremleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Hatay Samandağı ve Defne civarındaki deprem yeni bir deprem. Büyük ihtimalle 7.7 büyüklüğündeki deprem bu depremi tetikledi. Zaten bu deprem 7.7'nin gerilim ucunda meydana geldi. bir sürpriz değil, bekleniyordu. Bundan sonra o bölgede yaşanan tüm depremler 6.4'ün artçısı. Ben aynı şiddette deprem olacağını tahmin etmiyorum. Zaten Hatay baştan başa sarsıldı. Oradaki fay bu depremle kırıldı. Orada bundan sonra bu şiddette deprem beklemiyorum. İstanbul'u etkileyen bir deprem değil. Kuzey Anadolu fayını kesinlikle etkilemez. Deprem olan yer rahatladığına göre o yere komşu olan faylar her zaman gerilim taşır. Vatandaşların hasarlı evlerine girmemesi gerekiyor. Hasarlı binaların yıkılma riski var. İstanbul depremi yaklaştı ama süreyi söyleyemeyiz. Orada bir gerilim söz konusu."

BİNGÖL VE HATAY'A DİKKAT

Prof. Dr. Cahit Helvacı: "Depremler sonucu Doğu Anadolu Fay hattında Kahramanmaraş'tan Hatay'a kadar kesim tamamen kırıldı. Bu kesimlerde enerji boşalması oldu. Uzun süre bu bölgede herhangi bir deprem olması çok az bir ihtimal. Ancak bu depremleri gerçekleştiği bölgelerin güneyinde veya kuzeyinde Doğu Anadolu fay hattında stres birikmesi olduğu için Bingöl-Karlıova ve Erzincan arasında Hatay'ın güneyindeki Ölü Deniz fay hattında deprem olabilir. Yani Hatay'dan güneye gittiğimiz kesimde Suriye, Ürdün ve Lübnan'da deprem olabilir. Doğu Anadolu fayı iki kola ayrılıyor. Malatya'dan sonra bir kol Adana havzasına doğru giden hat üzerinde bir kırılma olmadığı için bir hareket olabilir. Bir de Hakkari civarına dikkat etmek gerekiyor, bu alanında incelenmesi gerekir kanısındayım."

DEPREMSİZ DÖNEME GİRECEĞİZ