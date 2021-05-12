Sinovac'tan flaş Türkiye kararı

Sinovac CEO'su Yin Weidong, Bloomberg'e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti. Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac'ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti.

