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12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:44:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:44:00

Sinovac'tan flaş Türkiye kararı: Üretim için lisans verildi

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Sinovac CEO'su Yin Weidong, aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini açıkladı.

Sinovac CEO'su Yin Weidong, Bloomberg'e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti. Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac'ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti.

Etiketler : sinovac koronavirüs korona aşısı
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