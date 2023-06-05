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Sinop'un Ayancık ilçesinde, eğitim-öğretime olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi
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05 Haziran 2023 Pazartesi 23:46:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 23:46:00

Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitim-öğretime olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi

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Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Etiketler : sinop ayancık eğitim-çğretim
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