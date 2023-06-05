Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitim-öğretime olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi
Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
June 5, 2023
- Sinop'un Ayancık ilçesinde, eğitim-öğretime olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi
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