Sinop'un Ayancık ilçesinde, eğitim-öğretime olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.