Sinop'ta yoğun yağışlar nedeniyle iki ilçede okullar tatil edildi

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "ilimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle; 5 Haziran 2023 Pazartesi günü 'Ayancık' ve 'Türkeli' ilçelerimizde 'taşımalı eğitime' 1 gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.