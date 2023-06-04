Sinop'ta yoğun yağışlar nedeniyle iki ilçede okullar tatil edildi
Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle yarın iki ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği açıklandı.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "ilimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle; 5 Haziran 2023 Pazartesi günü 'Ayancık' ve 'Türkeli' ilçelerimizde 'taşımalı eğitime' 1 gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
June 4, 2023
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