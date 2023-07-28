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28 Temmuz 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 11:45:00

Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler limana sığındı

Kaynak: AA

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Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler şehrin doğal limanına sığındı.

Kentte saatteki hızı 50-70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.

Gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından seyrine devam edecek. Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları, talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

Sinop Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, 3 gündür süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşama doğru azalması bekleniyor.

Etiketler : sinop rüzgar gemi liman
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