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25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:24:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:54:00

Sinop İkisu Köprüsü Yapı ve Yapı İnşaat A.Ş. Tarafından Yeniden Hizmete Açılıyor!

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Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı yağış sonrasında selden hasar gören Sinop Ayancık ilçesindeki İkisu Köprüsü iki ay gibi kısa bir süre içerisinde yeniden hizmete açılıyor…

2021 yılında yaşanan aşırı yağış sonucunda zarar gören Sinop Ayancık ilçesinde yer alan İkisu Köprüsü yarın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu katılımı ile Ayancıklılara yeniden hizmet vermek üzere açılıyor.

Sinop ile Kastamonu illerini birbirine bağlayan D010 Karayolu üzerinde konumlanan ve ulaşım açısından bölgenin can damarı olan İkisu Köprüsü, Yapı ve Yapı tarafından iki ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 140 metre uzunluğunda inşa edilen İkisu Köprüsü; 3.642 metreküp beton, 517 ton demir, 50 adet kiriş ve 68 adet fore kazık imalatıyla tamamlanmıştır.

Araç ve yaya trafiğine güvenli bir şekilde hizmet vermek üzere hazırlanan İkisu Köprüsü, Yapı ve Yapı İnşaat tarafından yaşanabilecek olası aşırı yağışlarda daha fazla miktarda suyun geçişine uygun halde inşa edilmiştir. İkisu Köprüsü bağlantı yollarıyla birlikte bölge halkına konforlu bir ulaşım imkânı sağlayacak.

Etiketler : Sinop Ayancık ilçesi Adil Karaismailoğlu Sinop ile Kastamonu
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