MSB açıkladı... 3 PKK'lı terörist ve 2 FETÖ'cü yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi.