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16 Kasım 2022 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 11:57:00

MSB açıkladı... 3 PKK'lı terörist ve 2 FETÖ'cü yakalandı

Kaynak: DHA

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi.

Etiketler : FETÖ terör örgütü PKK/PYD Suriye
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