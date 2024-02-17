VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gazze'deki katliama karşı çıkmak, insan olmanın bir gereğidir"
İYİ Parti'den istifa ederek AK Partiye katıldılar
BM: "Libya'da mevcut durumun devamı ülkenin birliğini tehdit ediyor"
Aliyev ile Paşinyan, Münih'te bir araya geldi
Sınırlardan geçmeye çalışan teröristler yakalandı
BAYKAR'a 2023'ün ihracat şampiyonları ödülü
17 Şubat 2024 Cumartesi 16:36:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 16:36:00

Sınırlardan geçmeye çalışan teröristler yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : FETÖ yakalama PKK yakalama Terör örgütü
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX