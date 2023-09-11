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11 Eylül 2023 Pazartesi 11:37:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 11:37:00

Sınırlardan geçmeye çalışan 10'u terörist 12 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları sınır terörist
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