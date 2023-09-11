Sınırlardan geçmeye çalışan 10'u terörist 12 kişi yakalandı

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ... pic.twitter.com/hNipnvsLAX