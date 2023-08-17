Sınırın sıfır noktasındaki birlikler düzensiz göçle mücadelede ileri teknolojiden yararlanıyor

Türkiye-İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, elektro-optik kuleler, termal kameralar, ACAR Kara Radar Sistemleri'nin kurulduğu, modüler beton duvarların inşa edildiği ve hendeklerin kazıldığı hudut hattını gece gündüz gözetleyerek düzensiz göçle mücadele ediyor.

Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye-İran sınırının Ağrı bölümünde 83,6 kilometre güvenlik duvarı inşa edildi.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da şu ana kadar, ihale edilen 180 kilometrelik bölümün 127 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı, 12 yüklenici firma tarafından sürdürülen çalışmalarda 160 kilometre güvenlik yolu yapıldı.

Hendek kazma işlemlerinin sürdüğü sınırın Van hattında haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 71'i tamamlandı, 32'sinin de teslim edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARI KULLANILIYOR



Hudut birlikleri ve komandolar, sınır hattında güvenliği sağlamak, geçişleri engellemek amacıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gece gündüz görev yapıyor.

Elektro optik kule sistemleri üzerinde ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 10 kilometre mesafeden tespit yapabilen Şahingöz termal kamera, 40 kilometre mesafeden tespit yapabilen ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi, SEDA Atış Yeri Tespit Sistemi, termal ve PTZ kameralar, aydınlatma sistemi ve sismik sensörlerle sınırı sürekli kontrol altında tutan güvenlik güçleri, "HIZIR" adı verilen taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bölgede devriye atarak menfezleri, köprü altlarını kontrol ediyor.

Tünel arama cihazıyla bölgede tünel olup olmadığını denetleyen, insansız hava aracıyla güvenlik duvarı ve çevresinde keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenler, bölücü terör örgütü mensupları ve kaçakçıların ülkeye giriş ve çıkışlarını engellemek için gözlerini sorumluluk alanlarından ayırmıyor.