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19 Kasım 2023 Pazar 06:11:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 06:11:00

Sınır Tanımayan Doktorların konvoyuna "kasıtlı" saldırı

Kaynak: AA

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İşgalci İsrail'in kasten konvoylarına saldırı düzenlediğini belirterek, "Gazze'nin güneyine geçişi sırasında görevlilerimizin konvoyu saldırıya uğradı" açıklamasında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ekiplerinden bir grubun Gazze'nin güneyine zorunlu geçişi sırasında İsrail saldırısına uğraması sonucu görevlilerinden birinin yakınının hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSF, resmi internet sayfasından, "kasıtlı" olan saldırıyı en ağır ifadelerle şiddetle kınadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi yakınında bulunan MSF tesislerinde ekiplerinin bir hafta boyunca mahsur kaldığını ve 137 kişilik bir örgüte bağlı görevliler ve ailelerinin oluşturduğu konvoyun yolda İsrail saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

"Gazze'de aralarında kendi görevlilerimizden 100'den fazla kişinin de bulunduğu binlerce sivil ölüm tehlikesi altında." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Gazze'nin güneyine geçiş sırasında konvoylarına düzenlenen İsrail saldırısı sırasında beraberlerindeki bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, konvoyun İsrail güçlerinin kendilerine Salahaddin Caddesi güzergahını kullanmalarını belirttiği ve ona rağmen saldırının gerçekleştiği bildirildi.

Etiketler : MSF İsrail saldırı
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