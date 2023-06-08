Sınıfta kedi heyecanı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Aşağı Fındıklı Köyü İlkokulunda bir kedi doğum yaptı, ona ve yavrularına öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı. 3. sınıf öğrencilerinin "Annemesu, Elimesu, Tiremesu ve Taşımasu" isimlerini verdiği 4 kedi, sınıfın bir köşesine konulan karton kutuya yerleştirildi.

