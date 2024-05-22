Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın son zamanlarda özel hayatı ile yaşadığı polemiklerini görmezden gelirsek, kendisinden tüm sinemaseverler olarak yeni projeler duymaya hasret kalmıştık.

Her izleyişimizde bizi güldüren G.O.R.A'nın vizyon tarihinin üzerinden tam 20 yıl geçti... Uzun bir aradan sonra Cem Yılmaz'dan müjdeli haber geldi.

SAĞLAM KADRO



Cem Yılmaz; başrollerinde Cem Yılmaz, Özge Özberk, Rasim Öztekin, Ozan Güven ve Şafak Sezer gibi isimlerin bulunduğu G.O.R.A filminin devam filminin çekileceğini duyurdu.

GORA 4 GORA NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Filmin afişini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Cem Yılmaz, "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!" notunu ekledi. Bu nedenle filmin 2024 yılında izleyici ile buluşması tahmin ediliyor.

GORA 4 GORA NEREDE YAYIMLANACAK?

GORA 4 GORA filmi Netflix üzerinden izleyici ile buluşacak.

GORA 4 GORA FİLMİNİ KONUSU NE?

G.O.R.A filminde Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Arif isimli karakter, uzaylılar tarafından kaçırılarak hayatının aşkıyla tanışmıştı. Daha sonra çıkan filmlerle de bu bir seriye dönüşmüştü. 2008 yılında ise A.R.O.G yayımlanmıştı. Bu filmde de Arif karakteri, Yontma Taş Devri'ne gitmişti. Cem Yılmaz'ın en son Arif V 216 filminde ise müzikal tarzında bir komedi filmi çekilmişti. İsim benzerlikleri nedeniyle GORA 4 GORA filminin de önceki filmlerle bağlantılı olması beklense de Cem Yılmaz'dan henüz filmin konusu ve oyuncuları ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.