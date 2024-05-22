Sinema sektörüne yeni lezzet! Cem Yılmaz müjdeyi verdi: GORA 4 GORA
Yerli komedi denince Türkiye'de ilk akla gelen başyapıtlardan biri olan G.O.R.A, 20 yıl aradan sonra yeni filmiyle tekrar izleyicisiyle buluşuyor. Cem Yılmaz, müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" ifadelerini kullanarak verdi. GORA 4 GORA filminin nerede ve ne zaman yayımlanacağı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, GORA 4 GORA ne, zaman, nerede yayımlanacak GORA 4 GORA filminin konusu ne oyuncuları kim? Detaylar haberimizde…
Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın son zamanlarda özel hayatı ile yaşadığı polemiklerini görmezden gelirsek, kendisinden tüm sinemaseverler olarak yeni projeler duymaya hasret kalmıştık.MÜJDELİ HABER
Her izleyişimizde bizi güldüren G.O.R.A'nın vizyon tarihinin üzerinden tam 20 yıl geçti... Uzun bir aradan sonra Cem Yılmaz'dan müjdeli haber geldi.
SAĞLAM KADRO
Cem Yılmaz; başrollerinde Cem Yılmaz, Özge Özberk, Rasim Öztekin, Ozan Güven ve Şafak Sezer gibi isimlerin bulunduğu G.O.R.A filminin devam filminin çekileceğini duyurdu.
GORA 4 GORA NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Filmin afişini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Cem Yılmaz, "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!" notunu ekledi. Bu nedenle filmin 2024 yılında izleyici ile buluşması tahmin ediliyor.
GORA 4 GORA NEREDE YAYIMLANACAK?
GORA 4 GORA filmi Netflix üzerinden izleyici ile buluşacak.
GORA 4 GORA FİLMİNİ KONUSU NE?
G.O.R.A filminde Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Arif isimli karakter, uzaylılar tarafından kaçırılarak hayatının aşkıyla tanışmıştı. Daha sonra çıkan filmlerle de bu bir seriye dönüşmüştü. 2008 yılında ise A.R.O.G yayımlanmıştı. Bu filmde de Arif karakteri, Yontma Taş Devri'ne gitmişti. Cem Yılmaz'ın en son Arif V 216 filminde ise müzikal tarzında bir komedi filmi çekilmişti. İsim benzerlikleri nedeniyle GORA 4 GORA filminin de önceki filmlerle bağlantılı olması beklense de Cem Yılmaz'dan henüz filmin konusu ve oyuncuları ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Üzgünüm,daha fazla bekleyemem ��@netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet ! pic.twitter.com/f11NVLYcCC— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2024