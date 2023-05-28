Sinan Oğan: Seçmenimiz Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır
2. tur seçiminde Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İlk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır.' dedi.
Sinan Oğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklaması şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.
Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.
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