Sinan Oğan: Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya'da bir otelde Sinan Oğan'a gönül veren vatandaşlar ve teşkilat buluşması programına katıldı.

Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu programdaki konuşmasında, 14 Mayıs öncesinde Antalya programını iptal ettiklerini, o gün kendileri için oy istemeye gelmeyi planladıkları kente bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istemeye geldiğini belirtti.

Erdoğan'ı destekleme kararı vermeden önce Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Oğan, Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'nin içinden geçtiği hassas süreci görüyorsunuz. Etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Mevcut geçilmiş olan sistemde cumhurbaşkanlığı ile parlamentonun aynı ittifakta olmasının önemini de biliyorsunuz. Siz eğer bizim desteğimizle yarın seçilirseniz parlamento çoğunluğunu elde edememiş bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?" diye sorduğunu dile getirdi.

Oğan, bu sorusuna cevap alamadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim 21 yıl bir iktidarı yorar, yıpratır. Muhalefete de büyük bir imkan sunar. Karşınızda 21 yıldır sürekli iktidar olan birinin olması muhalefet için büyük bir avantajdır aslında. Siz herkesi toplamışsınız. Birbiriyle çok farklı tellerden çalan insanları bir araya toplamışsınız. Oy oranına bakmadan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlıklar vermişsiniz bol keseden milletvekillerini dağıtmışınız. Günün sonunda ise parlamento çoğunluğunu alamamışsınız, dersinize çalışmamışsınız. Millet size güvenmemiş, size güvenmediği için parlamentoyu teslim etmemiş. Siz gelmişsiniz milletin meclisinin güvenini alamamış birisi olarak bana, 'bana destek olun' diyorsunuz. Sen milletten güven alamamışsın ki ne destek olacağız sana. Bizim istikrar vurgumuzun temelinde yatan sebep buydu."

"UTANMASALAR 'SAYIN ERDOĞAN SEN DE ÇEKİL ANCAK ÖYLE SEÇİMİ KAZANACAĞIZ' DİYECEKLER"



Oğan, CHP'nin milletvekili listelerini kötü yaptığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Başka saiklerle listeler yapmışsınız. Listelere bu ülkeye 15 Temmuz darbesini yapan hainlerle ilişkisi olduğu iddia edilenleri koymuşsunuz. Ankara'nın göbeğinde dahi... Ondan sonra çıkmışsınız milletin huzuruna ve millet size parlamentoda güven oyu vermemiş. Parlamentoda güven oyu alamayan bir cumhurbaşkanı adayının artık bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda söyleyecek hiçbir şeyi olamaz. Olmayacağı gibi bir de bu seçimlerin ikinci tura kalmasının sebebi de biziz. Normalde Sayın Erdoğan yarım puan daha alsa seçimler ilk turda tamamlanacaktı. Seçimlerde 15 gün süreyi bizim sayemizde kazanmışsın Sayın Kılıçdaroğlu. Taraftarların bizi linç ediyor. Normalde Cumhur İttifakı taraftarlarının bize 'Sizin yüzünüzden seçimler ikinci tura kaldı.' diye laf etmesi gerekir. Onlar bir şey demiyor. Burada ilk defa açıklıyorum. Bu kararı almamızda seçim öncesi Sayın Meral Akşener'e, Sayın Muharrem İnce'ye ve bize yapılanlar ile bugün bize yapılanların çok büyük etkisi var. Demokrasi bunlar için sadece laftan ibarettir. Bir değişik linç kültürü geliştirmişler. FETÖ vari usullerle bu linç kültürüyle, dedikleri şu 'çekilin'. Herkes çekilsin. Utanmasalar 'Sayın Erdoğan sen de çekil ancak öyle seçimi kazanacağız' diyecekler. Bu linç kültürünün karşısında durmam gerektiğine inandım. Sosyal medyada geliştirdikleri linç kültürüyle insanların şeref ve haysiyetiyle oynayan bir kitleyle yan yana olmam söz konusu olamazdı."

"SEÇİM ÖNCESİNDE KALP YAPIYORDUNUZ ŞİMDİ LİNÇ YAPIYORSUNUZ"



Meselenin sadece HDP olmadığına işaret eden Oğan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda demokrasinin karşısında sizinle aynı düşünmedi diye bir kısım gazeteci, sanatçı, sosyal medya fenomeni sizin doğru yanlış yaptığınıza bakmadan, sırf kendileriyle aynı fikirde değilsiniz diye size, eşinize, çocuğunuza inanılmaz, akıl almaz hakaret ve küfürler yağdırıyorlar. Siz mi demokrasi getireceksiniz bu ülkeye? Ağzınızdan demokrasi lafı düşmüyor. Seçim öncesinde kalp yapıyordunuz şimdi linç yapıyorsunuz. Demek ki sizden farklı düşünenlerin fikrine saygı duyacaksınız. Fikrime, tercihime katılmayabilirsiniz bu tercihe saygı göstermek zorundasınız. Bu kesimlere buradan çağrıda bulunuyorum: Şapkanızı önünüze koyun düşünün. 'Millet bizi niye tercih etmiyor? Sinan Oğan niye bizi tercih etmiyor?, Oğan ile beraber hareket eden yüzde 5,2'lik kitle neden bizi tercih etmiyor?' diye düşünün. Bu seçim geçti de belki gelecek seçimlerde size lazım olur."

Sinan Oğan, seçimlere kararlı şekilde çıkarak mücadelelerini verdiklerini bildirerek, "Biz tabanımızla arkadaşlarımızla istişare ettik ve en doğru kararın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek olduğunu gördük. İnanıyoruz ki bizimle beraber Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler de bu doğru kararı destekleyeceklerdir. Peki biz Karabağ'ı değil de Kandil'i mi destekleseydik? Karabağ'da Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye 'Türkiye oraya cihatçıları gönderiyor' diyenleri mi destekleyecektik? Ahıskalı kardeşlerimizin olduğu yerde olmayıp da HDP'lilerin olduğu yerde mi olacaktık? Türk dünyasının olduğu yerde olmayıp da kendilerine farklı dünyalar kurmaya çalışanların yanında mı olacaktık?" diye konuştu.

Katılımcılara "Zengezur Koridoru'nu bypass edenlerin yanında mı duracaktık?" diye soran Oğan, şöyle konuştu:

"Zengezur Koridoru tarihi önemde bir koridordur. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki tek karayolu bağlantısıdır ki siz gelmiş bunu bypass etmeye çalışıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Ermeni basınını da yakından takip ediyorum. Ermeni basını 14 Mayıs'tan önce 'Az kaldı. Hele bir 14 Mayıs gelsin siz göreceksiniz' diyordu Azerbaycan'a yönelik. 14 Mayıs geldi ve çok şükür kimin neyi gördüğünü gördük."