VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siverek Kaymakamlığı'ndan açıklama... 4 seçimdir aynı yerde yapılıyor
Bakan Varank, yürüme zorluğu çeken 70 yaşındaki kadını Togg ile sandığa getirdi
CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı... Tutanak tutuldu
Papağanı ve atıyla sandığa gitti
Mustafa Destici, oyunu kullandı
Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabrine ziyaret gerçekleştirdi
28 Mayıs 2023 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 11:47:00

Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Oğan, "Bu seçim, linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından diğer seçimlerden farklı olacaktır" sözlerini kullandı.

Sinan Oğan, oy kullanmak üzere Ankara'daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gitti.

Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Oğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu seçimin ülkemize istikrarı getireceğini, bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, inşallah bunda bizim de katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Buradan Sayın Meral Akşener'e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesine vesile olan linç kampanyasını kınadığımı, depremzedeler farklı tercihte bulundu diye onları dahi linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve bize, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçim sanırım diğer seçimlerden farklı olarak linç kültürünün demokrasimiz için ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da diğer seçimlerden farklı olacaktır."

Etiketler : sinan oğan seçim ankara
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu

Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX