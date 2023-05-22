Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirdi.

TRT Canlı Yayını https://t.co/uWPn1Ag2tE — Recep Tayyip Erdoğan (@RaTErdogan) May 22, 2023

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sinan Bey'le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.

Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler, sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye'nin kuzeyinde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şu an hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabii bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız.

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa'nın değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde. Bunlar da bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.

"AFET BAKANLIĞI KURULABİLİR"



Muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde bazı arayışlar içerisine girerler. Böyle bir talep kesinlikle olmadı. Bir Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir tespiti var. AFAD var ama bu bir bakanlık boyutunda değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir konu söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülecek konular. Bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir.

Pazar gününü atlattıktan sonra mültecilerle ilgili bir planlama yol haritası çıkarılabilir. Bizim 4'lü olarak Moskova'da yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar içerisinde bunlar zaten gündeme alınabilir. Ne kadar kısa zamanda bu mültecileri yurtlarına gönderebiliriz bunların adımlarını da atarız.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARIN HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDE"



Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu'na bakmak lazım. Hayatı yalan. Bu 10 milyonu neye dayanarak söylüyorsun. Söyleyecek hiçbir şeyi yok. Bunların bütün belgeleri bizde. Nefret söylemleri ile günü kurtarmaya çalışıyor. Sorsan sosyal demokratız der ama bir haftada Nazi Almanyası'ndaki nasyonal sosyalistlerden hiçbir farkları kalmadı. Bunların tamamı anarşist. Türkiye'nin hiçbir meselesi fevri adımlarla çözülmez. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Sınırlarımız son teknolojilerle donatılmış vaziyette. Türkiye'nin sınırların hiç olmadığı kadar güvende. Biz sığınmacıların güvenli geri dönüşlerini zaten destekliyoruz. Şimdiye kadar 560 bin sığınmacı döndü.

Kısa süre önce akanlar seviyesinde görüşmeler oldu. Burada da çok olumlu sinyaller alıyoruz. Bir diğer çalışmamızda sivil toplum kuruluşlarının ve kardeş ülkelerin desteğiyle yapılan bu briket evlerdir. İlk etapta 1 milyon mültecinin evlerine dönmeleri için projeleri yürütüyoruz. Ben inanıyorum ki bu insanlar da topraklarına gönüllü olarak dönecektir.

Ama ben inanıyorum ki CHP Genel Başkanı'nın dediği gibi Suriye'nin kuzeyinden askerleri çekerseniz hem güvenli olmaz hem göçler daha da artar. Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği Türkiye bir Boraltan Köprüsü utancını yaşasın istiyor. Bizi Ruslar öldürmesin, Ermeniler öldürmesin siz öldürün demişlerdi ya. Şimdi de benzer bir şeyi CHP'nin çaldığı bu kara lekeyi biz Karabağ'ın kurtuluşunda temizledik. Biz bu meselede başından beri insani, İslami ve vicdani duruş sergiledik. Bir Alman kalkıp da Suriyeliyi alıyorsa, ABD alıyorsa biz neden yapmayalım?

"LİNÇ KÜLTÜRÜ CHP'NİN RUHUNA İŞLEMİŞ DURUMDA"



Bu bizim beklentimizdi. Sinan Bey'e karşı muhalif kesimin bir linç kampanyasına gireceği bizim beklentimizdi. Ama Sinan Bey duruşuyla bugün ki açıklamasıyla duruşunu ortaya koymuş vaziyette. 28'indeki milletimin duruşu Sinan Bey'in duruşuyla bütünleşerek gerekli cevaplar verilecektir.

Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş durumda. Biz özellikle sevgi kültürü hakim olsun istiyoruz. Ama CHP'de bu durum söz konusu değil.

Bay bay Kemal'in bu tür yaklaşımları tutmaz. Herkes istikametini belirlemiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun karakterinin yapısının ne olduğunu milliyetçi kanat iyi biliyor. Bu değişmez. Kararını veren milliyetçi kesim bu atılacak adımları da atacaktır. Millet terör örgütünün uzantılarıyla yürüyenlere cevabını verdi.

"KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİLİĞİN DEĞERİNİ ANLADI"



Kılıçdaroğlu bir taraftan Kandil'le irtibat halinde olacak, bir taraftan kalkıp Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz diyecek. Bunu diyen Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın, Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan değil mi? O neden oldu. Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz. Herkes bunları izledi biliyor. Her ne kadar millet düşmanı varsa CHP Genel Başkanı'na oy istediler. Hatta meydan meydan dolaşıp cezaevlerinin boşaltacaklarını söylediler. Eli kanlı caniler için dillerinden sayınlar beyler hiç eksik olmadı.

Milletim bunların oyununa gelmeyecek, ikinci turda da gerekeni yapacaktır. Tabii bir de şu var 14 Mayıs öncesinde eli kanlı teröristleri çiçek çocuk olarak gören Kılıçdaroğlu, yarış ikinci tura kaldığında milliyetçiliğin değerini anladı.

Bunlar yalanda olduğu gibi tahkiyede de bir numara. İlkesizliğin her türü bunlarda var. Milliyetçilerin adresi bellidir, o da Cumhur İttifakı'dır. Buna Sinan Bey de katılmıştır. Yerli ve milli bir anlayışla inşallah ikinci tura gireceğiz.

"KILIÇDAROĞLU YALANCILIK HUYUNU HERKESE BULAŞTIRDI"



Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Yalancılık huyunu herkese bulaştırdı. Asılsız iddialarla siyaseti kirletmeye çalışıyorlar. Güya 2003-2006-2013 yılında Ak Parti terörist başına af getirmek için girişimde bulunmuş. Böyle bir yalan olabilir mi? 2013 yılında tasarı bile ortada. Bu zatın tasarıyı imzaladığını söyleyen kişiler Bakanlar Kurulu üyesi bile değiller.

Bu zatın ekranda gösterdiği kanunun içeriğinden bile haberi yok. Ora da şu açık şekilde belirtiliyor. Terör örgütünü sevk ve idare edenler bu konudan yararlanamazlar. Bu yalanı söyleyenler bu kanunun terörist başına uygulanamayacağını da bilmiyorlar.

AK Parti Hükümetleri döneminde hiçbir şekilde terörist başını çıkarma çalışması yapılmamıştır. Bu külleyen yalandır. Milleti aldatmaya çalışıyorlar. Neyse ki milletim bunlara itibar etmiyor. Biz terörle mücadelede yeni bir konsept geliştirdik. Sınırlarımızın içinde olduğu gibi sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getiriyoruz. Terör örgütünün çok etkili isimlerini inlerinde etkisiz hale getirdik. Yalandan geçmiş defterleri karıştırıp alacak çıkarmaya çalışıyorlar. Bizim defterimiz tertemiz buradan onlara ekmek çıkmaz.

Bunlar siyasi çiğlik örneği olarak tarihimizdeki yerini almıştır Aynı genel başkanları gibi bunlar da yalan söylüyorlar.

CHP'NİN SEÇİM GECESİ 'ÖNDEYİZ' AÇIKLAMASI



İşin içinde CHP yöneticileri varsa bilin ki yalan da vardır. O gece sandıktan çıkan sonuçlar CHP yöneticilerinin kimyasını bozdu. Anadolu Ajansı'nı asılsız iddialarla itam etmeye kalktılar. Daha sonuçları bile doğru düzgün açıklamayanların ülkeyi yönetmesi mümkün mü? Bizim gibi vatandaşlarımız da bunu görüyor. Pazar günü de bu tabloyu inşallah çok daha güçlü bir şekilde sandıklarda göreceğiz.

Aradan 5-5,5 puan gibi bir fark var. Bu fark bir rehavete götürürse bu yanlış olur. Sinan Bey'in bizi destekleyeceğine dair yaptığı açıklama bir güç devşirmesidir diyebilirim. Çok daha farklı bir gelişmeye vesile olacaktır. Yerli ve milli söylemin bizim söylemlerimizle bütünleşmesi sandıkların kenetlenmesine vesile olacağını düşünüyorum.

"DEPREMZEDELERE NEFRET SÖYLEMİNİN ANA SORUMLUSU CHP GENEL BAŞKANI"



Parlamenter demokrasi ile ilgili kampanya sürecinde bunu çok kullandılar. Ama kampanya ilerledikçe bunu konuşmadılar. Nitekim başkanlık sisteminin getirilerini çok kez ortaya koyduk. Koalisyonlarda Türkiye'nin çektiği çileleri bu sistemde çekmeyeceğini söyledik. Ama Türkiye öyle şeyler yaşadı ki 6-8-10 ayda bir Türkiye seçimler yaşadı. Bu seçimleri yaşadığı zamanda Türkiye çok kan kaybetti. Artık bizim bu kan kaybına tahammülümüz yok dedik.

Bakın deprem felaketinde bile başkanlık sistemi olmasaydı biz bu felaketin altından bu kadar seri kalkamazdık, 15 günde temelleri atmaya başladık. Defne Hastanesi'ni 3 ayda bitireceğimizi söylediğimiz zaman çıktı bir milletvekili '3 ayda ne bitiriyorsun?' dedi. İşte buyur. Defne Devlet Hastanesi'ni halkımızın hizmetine sunduk.

Defne'de yüzde 90 civarında oyu var CHP'nin, bizim ise yüzde 8. Burada CHP'nin yüzde 90 oyu var ne lüzum var diyebilirdik ama demedik. Bu ülkenin başı eğer Tayyip Erdoğan ise Cumhurbaşkanı'na yakışanı yapması lazım. Aynı şekilde Sancaktepe'de 1006 odalı hastaneyi yaptık. Avrupa'dan bir hasta gelse uçakla oraya insin oradan hastaneye geçsin diye yaptık. Bunlar üç ayı bulmadan bitirilmiş hastaneler.

Depremzedelere nefret söyleminin ana sorumlusu CHP Genel Başkanı'dır. Seçmenlerine açıkça yalan söylediler.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ



Yeni dönemde inşallah yurtların yapımı inşası devam edecek. Devletimizin bütün yurtlarını tesislerimizi depremzedelere açtık. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak yemek ücreti veriyoruz.

Lise ve üniversitelere hazırlanan evlatlarımız için takviye kurslar düzenledik. Depremde yakınlarını anne, baba, çocuklar, kardeş kaybeden veya evi iş yeri hasarlı depremzede çocukların tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek.

Kılıçdaroğlu ne diyor, ben hesap uzmanıyım diyor. Böyle bir hesap uzmanlığı olabilir mi? Pazar günü bana göre çok çok hesaplar yapılacaktır. Masa arkadaşları CHP Genel Başkanı'nı sazan sarmalına almışlar bir güzel de işletmişler. Hepsini toplasan yüzde 1'i dahi bulmayan 4 partiye 40'a yakın vekili altın tepside hediye etti. Bunu görünce SSK'yı nasıl batırdığını anlıyoruz. Siyasete atıldı şimdi CHP'yi batırıyor. İnanıyorum ki CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'na artık yeter diyecektir.

Ülkemizi millî irade eliyle hazırlanan yeni bir Anayasa'ya kavuşturmak bizim en büyük arzumuz. Yeni dönemde en büyük gayretlerimizden biri bu konu olacak. Bir darbe dönemi ürünü olan Anayasa'dan demokrasimizi kurtarmak istiyoruz.

28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak Erdoğan olarak çıkmamızla devran tamamen değişiyor. Yeni bir aritmetik, yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Bu yapıda Türkiye geleceğe çok farklı bakacak.

Menfaat temelli bir birliktelik var karşı tarafta. İç kavgalar orada olacak. İlke temelli birlikteliklerde asıl olan dava arkadaşlığıdır. İnşallah Pazar günüde dava kardeşliğinin birlikteliğini bizlere gösterecektir.

Türkiye'deki demokratik kazanımlarımızın birçoğunu biz manşetlerle mücadele ederek elde ettik. Millet bizim yanımızda yer aldığı sürece hepsiyle biz mücadele ederiz. Batılıların Erdoğan gitsin demesini yadırgamam. Erdoğan millidir ve yerlidir. Dikkat edin bütün batılı dergiler Erdoğan gitsin diye kapak yaptılar. IMF'i Türkiye'den çıkardığımız için bizi istemezler.

Şuan da Saadet Partisi'nin Erbakan Hoca'mızın partisi olması gibi bir konu söz konusu değil. Bütün seçmenlerimize halkımıza oyunuzu atarken dikkat edin diyorum. Bu Saadet Partisi'nin Hocamızın partisinin devamı diye bir niteliği kalmamıştır.

Hocamızın partisinin başında olan kişi kalkıp Kılıçdaroğlu'nun anonsunu yapacak kadar zavallı duruma düşmez. Bunlar bu duruma düştüler. Şuan da Erbakan Hocamızın oğlunun kurduğu Yeniden Refah Partisi şuan çok daha farklı bir konumda.

Kendi logosuyla seçime girerek 5 milletvekili çıkararak bunun ne kadar onurlu olduğunu göstermiştir. Saadet ise işte Kılıçdaroğlu'nun hesap tekniklerinden çıkardıkları milletvekillleriyle yoluna devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...