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18 Aralık 2023 Pazartesi 11:10:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 11:10:00

Sinan Akçıl: Ben hiç 'Ekrem İmamoğlu yalakası' veya 'Özgür Özel yalakası' diye bir laf duymadım ama Tayyip Erdoğan için bu hep var

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'ye açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Ben hiç "Ekrem İmamoğlu yalakası" veya "Özgür Özel yalakası" diye bir laf duymadım. Ama Tayyip Erdoğan için bu hep var. Mesela bizim onu sevdiğimiz açıklamalar için çok enteresan bir diretme var 'Onu sevemezsin bunu seveceksin' gibi. Ben de diyorum ki 'Sevmiyorum, kusura bakmayın başka birini kendime daha yakın hissediyorum.' Bu linçlik bir şey de değil." dedi.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Sanatçı Sinan Akçıl, açıklamalarda bulunarak, "Ben hiç "Ekrem İmamoğlu yalakası" veya "Özgür Özel yalakası" diye bir laf duymadım. Ama Tayyip Erdoğan için bu hep var. Mesela bizim onu sevdiğimiz açıklamalar için çok enteresan bir diretme var 'Onu sevemezsin bunu seveceksin' gibi. Ben de diyorum ki 'Sevmiyorum, kusura bakmayın başka birini kendime daha yakın hissediyorum.' Bu linçlik bir şey de değil." dedi.

SANATÇI SİNAN AKÇIL'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR...

"Ben hiç "Ekrem İmamoğlu yalakası" veya "Özgür Özel yalakası" diye bir laf duymadım. Ama Tayyip Erdoğan için bu hep var. Mesela bizim onu sevdiğimiz açıklamalar için çok enteresan bir diretme var "Onu sevemezsin bunu seveceksin" gibi. Ben de diyorum ki "Sevmiyorum, kusura bakmayın başka birini kendime daha yakın hissediyorum." Bu linçlik bir şey de değil"

''Daha iyi anlamamız için yurt dışından örnekler veriyorum. Justin Timberlake, Justin Bieber, Rihanna gibi ünlüler destekledikleri isimleri açıklıyorlar. Mesela Donald Trump'ı hiç sevmediğini açıklayanlar var. Ama ben hiçbir zaman Justin Timberlake Şikago'da konser vermesin çünkü o başkanı sevmiyor diye birşey duymadım. Öfkemizin, saygısızlığın sınırı yok. Seçim kampanyasında İstanbul Belediye Başkanlığı'na çoğu ünlü destek verdi. Ben hiç "Ekrem İmamoğlu yalakası" veya "Özgür Özel yalakası" diye bir laf duymadım. Ama Tayyip Erdoğan için bu hep var. Mesela bizim onu sevdiğimiz açıklamalar için çok enteresan bir diretme var "Onu sevemezsin bunu seveceksin" gibi. Ben de diyorum ki "Sevmiyorum, kusura bakmayın başka birini kendime daha yakın hissediyorum. Bu linçlik bir şey de değil. Ama ben partisan biri değilim. Toplumsal bir miting olduğunda elimde bayraklarla katılıyorum.''

"Aslında Radikal İslamcılık çok büyük bir kitlede yok ama bence bizim öbür tarafta, diğer mahallede çok radikal bir öfke var. Gerek yok, kırmızı-beyaz, Türkiye Cumhuriyeti tek bir yürek olarak zaten yönünü her zaman belirliyor"

''Aslında Radikal İslamcılık çok büyük bir kitlede yok ama bence bizim öbür tarafta, diğer mahallede çok radikal bir öfke var. Gerek yok, kırmızı-beyaz, Türkiye Cumhuriyeti tek bir yürek olarak zaten yönünü her zaman belirliyor. Haksızlığı uğramış birçok insan olabilir. 20 yıl çok uzun bir süre ama bunun dışındaki kitlenin öfkesini anlamlandırmak pek mümkün değil.''

"Bence bir süre sonra kontrolden çıkacak kadar bir destek olacak ve ülkeler bu şekilde giderse kendi vatandaşlarından korkmaya başlayacaklar. Çünkü artık Avrupa dahil kimse dilsiz şeytan olmayı kabul etmiyor"

''Bence Gazze mevzusu bir siyasi partiye maal olacaksa adı insanlık ve vicdan partisi olmalı. İVP oluyor. İnanılmaz derecede görüntüler var ve aklım almıyor. Hiçbir devletin, hiçbir ulusun zamanında soykırıma uğradı diye soykırım yapmaya hakkı yoktur. Bence bir süre sonra kontrolden çıkacak kadar bir destek olacak ve bu şekilde giderse ülkeler kendi vatandaşlarından korkmaya başlayacaklar. Çünkü artık Avrupa dahil kimse dilsiz şeytan olmayı kabul etmiyor. Geçen gün Alman bir vatandaş gösteride 'Alman olmaktan utanıyorum.' diyerek pasaportunu yırttı. Bu sessiz uyanış bence gürültülü bir gerçekliğe dönüşüyor. Uzun vadede bir süre sonra ülkeler haksız yere katliam veya savaş açacakları zaman 'Böyle olmuştu ya bizde bunu yaşarsak.' diye geçmişten ve kendi halklarından korkarak bir kaç kere düşünecekler. O yüzden yine halk kendi kendini yönetmiş oluyor kendi tepkisini kendi vermiş oluyor.''

Etiketler : arafta sorular esra elönü sinan akçıl erkem imamoğlu özgür özel tayyip erdoğan
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