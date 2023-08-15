Şımarık katil! İki genci hayattan kopardı ifadesi pes dedirtti!

İstanbul'da arkadaşlarıyla doğa gezintisine çıkan motosikletli Murat Vermez, gruba yeni katılan Nazlıcan Yolcu'yu da arkasına alarak dönüşe geçti. Berkant Keskin adlı motorlu zorba hızla gelip sıkıştırdığı gençleri düşürdü; ölümlerine neden oldu.

İstanbul'da motosikletli bir zorbanın önünde giden motorcuya yaklaşarak tacizde bulunması faciaya neden oldu. Oto galerici Murat Vermez (23) motosikletli arkadaş grubuyla birlikte Arnavutköy bölgesine geziye çıkmıştı. Vermez, dönüş yolunda gruba yeni katılan Nazlıcan Yolcu'yu motosikletinin arkasına aldı. Pirinççi Köyü yolunda Berkant Keskin adlı motosikletli, daha önceden hiç tanımadığı Vermez'in motoruna arkadan yaklaştı; sağ tarafından geçerek sıkıştırmaya başladı. Keskin'in temasta bulunduğu motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

DURMADI, GAZLAYIP KAÇTI

Yola düşerek savrulan ve metrelerce sürüklenen Murat Vermez ile arkasındaki Nazlıcan Yolcu, hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan maganda ise durup yardım etmek yerine gaza basıp kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Berkant Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

UTANMAZ SAVUNMA: ŞIMARIĞIM, ŞAKA YAPTIM

Tutuklanan Keskin'in, ifadesinde, "Ben biraz şımarığım, şaka yapmayı seviyorum" dediği öğrenildi. Ölen gençlerin arkadaşlarından Emre Şengöl, "Adliyede Berkant Keskin'in yürüyüşünden bile olayın ciddiyetinin farkında olmadığı apaçık ortadaymış. Pişkin pişkin cevaplar vermiş" diye konuştu.