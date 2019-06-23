Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Şile 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve oy oranları haberimizin detaylarında yer alacak. Şile 23 Haziran seçimi sonuçları sizlerle...

ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Şile 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ŞİLE 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Şile 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Şile oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı AK Parti adayı İlhan Ocaklı oldu. Şile belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Şile yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi: Yunus Emre Köse Ticaret Üniversite/Yüksekokul

Bağımsız Türkiye Partisi: Nurettin Tığlı Diş Teknisyeni Ortaokul/Lise

Vatan Partisi: Mehmet Ödemiş Esnaf İlkokul

Cumhuriyet Halk Partisi: Ali Şecaattin Güney Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul

Adalet Ve Kalkınma Partisi: İlhan Ocaklı Yönetici Üniversite/Yüksekokul

İyi Parti: Rahmi Çakar Turizm İlkokul

Demokratik Sol Parti: Ümit Yaşar Kaya Esnaf Ortaokul/Lise

Bağımsız: Salih Zeki Ergin Serbest Ortaokul/Lise 1

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

1971 Sakarya Akyazı doğumlu ilköğrenimini Akyazı'da 1989 Yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu üniversite öğrenimini Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Siyasi hayatına 2004 Yerel seçimlerinde SKM. Başkan yardımcılığı 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve ilçe siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı 01 Ekim 2009 Tarihi itibariyle İçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.