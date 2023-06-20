Silah ticareti yapan 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, organize suç grupları ile bu gruplara silah sağlayan şahıslara yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak "Kukla Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, silah ticareti yaptığı ve silah satın aldığı değerlendirilen 9 şüphelinin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, kalem görünümlü silah, 2 av tüfeği, 83 değişik çaplarda mermi, 90 av fişeği, sustalı bıçak, av bıçağı ve sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlemlere başlandı.