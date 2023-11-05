MSB duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
November 5, 2023
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