Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı
Kaynak: AA
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kaza yapan çekicinin üzerindeki otomobilde, 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 21 fişek ele geçirdi.
Şüpheliler H.A.G, O.A. ve M.T. gözaltına alındı.
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