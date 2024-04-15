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15 Nisan 2024 Pazartesi 08:22:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 08:22:00

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 869 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonlarında 869 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silaha el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Operasyonlar sonucu 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi.

Etiketler : silah kaçakçıları operasyon gözaltı
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