Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 869 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “Mercek-17” operasyonlarında 869 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silaha el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Operasyonlar sonucu 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildi.
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