Şike davasında karar açıklandı

"Futbolda şike" davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, sanık ve avukatların bozma ilamına karşı beyanları alındı.

Beyanların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulması ilamına uyulmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Selim Kımıl, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi hakkındaki dosyanın ayrılmasına, duruşmanın da 6 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

"FENERBAHÇE HAKLARINI SONUNA KADAR ARAYACAK"



Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Buraya başkanımız Ali Koç, ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan ile geldik ve davarı beraber takip ettik.

Mahkemenin usulu bozma kararına uyduğunu ve bazı usulsüzlüklerin giderilmesi gerekeceğini vurgulayan Pekin, "23. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın getirilmesine karar verildi. Bir de bazı sanıkların Aziz beyde (Yıldırım) dahil olmak üzere tefrik taleplerini kabul etti. Bu, olumlu bir gelişme, davanın hızının yürümesi için." ifadelerini kullandı.

Davanın 6 kasım tarihine ertelendiğini hatırlatan Pekin, şunları kaydetti:

"Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreç çok uzun sürdü. İçerisinde çok gariplikler, tuhaf tuhaf şeyler var. Tamamen Fenerbahçe'ye karşı yapılmış bir tuzak, bir kumpas, bir darbe girişimidir. Bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Beraat kararları da kesinleşecektir. Fenerbahçe aklandıktan sonra haklarını sonuna kadar arayacaktır."