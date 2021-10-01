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01 Ekim 2021 Cuma 12:40:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 12:40:00

Şikayetler üzerine harekete geçildi: Kırmızı şeritli önlem

Kaynak: DHA

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Sultangazi'deki bir sokakta sürekli olarak drift denemelerinin yapıldığı tespit edildi. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, sokağa kırmızı çizgilerle şekiller oluşturarak önlem aldı.

SULTANGAZİ'de, sürekli drift denemelerinin yapıldığı sokağa kırmızı kabartmalı şeritler ile önlem alındı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokakta drift yapan sürücüler mahalle sakinlerini bıktırdı. Drift yapan sürücülerin tehlike oluşturduğu sokağa, şikayet üzerine 'profil atlama çizgisi' adı verilen kırmızı şeritlerden yuvarlak şekiller oluşturuldu.

İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu, profil atlama çizgisi hakkında bilgi vererek, "Bu bahsettiğimiz malzeme, aslında yol ayracı olarak kullandığımız 'profil atlama' olarak adlandırdığımız bir malzeme. Profil atlama, diğer şeride geçmemeniz gereken yollarda, sizi uyarma amacıyla kullanılıyor. Yüksek mukavemetli bir boya olduğu için vatandaşlarımızın drift ile ilgili şikayetlerinde de kullanabiliyoruz. Bu konuyla ilgili 153 Çağrı Merkezi'miz üzerinden çok konuda şikayet aldık. Bunun üzerine bu yöntemi kullandık. Profil atlama, drift yaparken asfalt zeminde kaymasını engelliyor. Yarım santimetreden bir buçuk santimetreye kadar bir yüksekliği var, o yükseklik tekerleğin takılmasına sebep oluyor, böylece araç drift hareketini yapamıyor. İki farklı malzemelerin karıştırılmasından yüksek mukavemet yakalanıyor ve kullanılıyor. Aslında yaya geçitlerinde kullandığımız boyanın biraz daha yoğunlaştırılmış hali. Bu boya nedeniyle, istediğiniz gibi drift yapamayacaksınız. İnsanların eğitilmesi gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yasin İnan, "Bazen gençler burada drift yapıyor. Çocuklar bu yolu kullanarak okula gidiyor. Geçenlerde düğün konvoyundaki gelin arabası burada drift yaptı. Sağ olsun belediyemiz buraya çalışma yaparak önlem aldı" diye konuştu. Bir başka mahallesi sakini ise, "Burada drift yapılıyor. Vatandaşlar olarak tedirgin oluyoruz tabi. Bu çizgilerin neden yapıldığını bilmiyorum ama drift için yapılmış olsa da bir çözüm olacağına inanmıyorum" diye konuştu.

Eren Bostan isimli sürücü ise, "Burada alan geniş olduğu için drift yapıyorlar. Yakınlarda okul var. Çocuklar gelip geçiyor. Bu önleyicinin yapılması çok iyi olmuş. Ama bunun çözüm olacağını zannetmiyorum" dedi.

Etiketler : SULTANGAZİ sürekli drift denemeleri Yunus Emre Mahallesi İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu
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