Siirt'te yapılan hastane ek binası deprem izolatörleriyle donatılacak

Sağlık Bakanlığınca geçen yıl ihalesi gerçekleştirilen ve Siirt Çevre Yolu kenarındaki 70 bin metrekare alanda mart ayında inşasına başlanan 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının yapımı sürüyor.

Gerektiğinde 500 yatak kapasitesine yükseltilebilecek ek bina, izolatör katı ve bodrum katıyla birlikte yatay mimariye uygun olarak 7 kattan oluşacak.

Bina oturma alanı 20 bin 619 metrekare, toplam 89 bin 749 metrekare kapalı alandan oluşacak hastane, 225'i kapalı olmak üzere 884 araçlık otoparka sahip olacak.

"BİTTİĞİNDE SİİRT'E ÇOK YAKIŞACAK"



Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kentin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli yatırımlarla buluştuğunu söyledi.

Hastane binasının 2025'te hizmete açılacağını belirten Hacıbektaşoğlu, inşaatın mart ayında başladığını, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, bu nedenle hastane binasında depreme dayanıklılığa önem verildiğini vurguladı.

"Deprem izolatörü ile sismik perdeleri olan hastanemiz her türlü şiddetli depremlere dayanıklı olacak. İnşallah bittiğinde Siirt'e çok yakışacak." diyen Hacıbektaşoğlu, hastanenin sadece kente değil, bölgeye de sağlık hizmeti sunacağını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de ek binanın yapımının programa uygun sürdüğünü, hastanenin kentin önemli bir eksiğini gidereceğini anlattı.

"DEPREME DAYANIKLI OLACAK"



Proje müdürü Mithat Demircan ise ek binanın olası bir depremde güvenli liman olacağına işaret etti.

"Hastanemiz depreme dayanıklı olacak. İzolatör katı mevcut. Burada 386 deprem izolatörü, binanın taşıyıcı sisteminde de bodrum katında sismik perde kullanılacak. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler yaşadık. Proje yapıldığında bunlar göz önünde bulunduruluyor." ifadesini kullanan Demircan, hastanenin yeşil alanıyla da ön plana çıkacağını dile getirdi.