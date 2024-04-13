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13 Nisan 2024 Cumartesi 16:57:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 16:57:00

Siirt'te yağış sonrası yol çöktü

Kaynak: AA

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Siirt'te etkili olan yağışlar nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi. Ekipler, yolun onarımı için çalışmalarına başladı.

Merkeze bağlı köy yolunun istinat duvarı, kentte etkili olan yağışların ardından dün gece yıkıldı.

Yolda çökme meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, geçici olarak araç trafiğine kapatılan yolda, ekipler tarafından onarım çalışması başlattı.

Etiketler : köy yolunda çökme yağış nedeniyle hasar onarım çalışmaları
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