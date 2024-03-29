Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: 2 yaralı
Siirt'te dolu tüplerin içinde olduğu kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Siirt-Şirvan karayolunda Ömer Ö. yönetimindeki tüp yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü Ömer Ö. ve yanında bulunan bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Gaz dolu tüplerin patlamaması ise faciayı önledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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