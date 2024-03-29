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Siirt'te öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: 2 yaralı
29 Mart 2024 Cuma 21:14:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 21:14:00

Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: 2 yaralı

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Siirt'te dolu tüplerin içinde olduğu kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Siirt-Şirvan karayolunda Ömer Ö. yönetimindeki tüp yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Ömer Ö. ve yanında bulunan bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gaz dolu tüplerin patlamaması ise faciayı önledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : siirt kaza yaralı dolu tüp devrildi kamyonet kaza
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