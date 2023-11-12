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Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
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12 Kasım 2023 Pazar 21:18:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 21:18:00

Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu

Kaynak: AA

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Siirt'te dere yatağında toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmada merkez Afetevleri Mahallesi'ndeki dere yatağında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 105 fişek ele geçirildi.

Etiketler : SİİRT siirt silah mühimmat toprak gömülü silah PKK/YPG
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