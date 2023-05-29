VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu
BİM'e “Yılın İtibarlı İş Ortağı” ödülü
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Küçük ortaklara teşekkür edip Özdağ'ı es geçti! Kılıçdaroğlu'na sert tepki
29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30:00

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 el telsizi ve 2 patlatma düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Doğan köyü kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Babat 2023-01 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 18 el telsizi, 2 uzaktan komutalı patlatma düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı, tespit edilen sığınak imha edildi.

Etiketler : siirt terör örgütü pkk operasyon telsiz patlama düzeneği
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Küslük bitti

Küslük bitti
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX