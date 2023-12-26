VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabük'te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Bakan Şimşek: Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz
İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama
Manisa'da terör örgütü PKK operasyonu
Bakan Bolat: 422 bin esnafa 153 milyar lira kredi desteği sağladık
Etiyopya Afrika'da temerrüde düşen 3. ülke oldu
26 Aralık 2023 Salı 17:24:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 17:24:00

Siirt'te gösteri ve yürüyüş yasağı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Siirt Valiliği; gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 6 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 26/12/2023 günü saat 00.01'den 31/12/2023 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Etiketler : Siirt Valiliği gösteri etkinliği Siirt yasakları
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX