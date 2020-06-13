İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, kahraman jandarmamızın operasyonunda etkisiz." paylaşımında bulundu.
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