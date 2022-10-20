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Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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20 Ekim 2022 Perşembe 15:56:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 15:56:00

Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Siirt ile Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın Çatak ilçesi arasındaki Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkisinde Van İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı JİKU, J-SİHA ve Atak taarruz helikopterleri destekli "Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun silahları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak'ta geçtiğimiz hafta operasyonda şehit düşen kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Soylu Van Çatak 2 terörist
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