16 Temmuz 2020 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 07:32:00
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisimiz şehit oldu
Kaynak: AA
ABONE OL
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
- Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehidimiz var
- Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
- İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı
- 15 Temmuz'da yaşananlar, video haritalama yöntemiyle Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı
- Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
- Siirt-Pervari'deki terör operasyonlarında 2 Özel Harekat polisi şehit oldu