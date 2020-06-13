Siirt Eruh'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta iki terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ciraf'ta operasyon icra edildiğini bildirdi. Türkiye'nin, terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor.
Hafta sonu mesaisine devam ��— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020
Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman @Jandarma’mızın operasyonunda etkisiz... ����
Yurt dışında eli kanlı teröristlerin hain planlarının bozulmasının yanı sıra, yurt içinde de teröre darbeler peş peşe indiriliyor. İçişleri Bakanlığı, Siirt'te gerçekleştirildiğini duyurdu.
İç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Ciraf mevkiinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam devam ettiği kaydedildi.
HAFTA SONU MESAİSİNE DEVAM: 2 TERÖRİST ETKİSİZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz..." ifadelerini kullandı.
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