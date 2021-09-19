SİHA'larla tam isabet! Etkisiz hale getirildiler

19 Eylül 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 12:21:00
SİHA'larla tam isabet! 5 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı "Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."