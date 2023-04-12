SİHA'lara 'oyuncak' demişti şimdi de TCG Anadolu'yu hedef aldı
İHA/SİHA'lara "oyuncak" diyen Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, şimdi de dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı.
Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün hizmete giren, İHA'lar ve en ağır helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı. Yanadardağ, "Literatürde böyle bir şey yok. Bu bir çıkarma tamamlanmamış çıkarma gemisi" diye konuştu.
TCG ANADOLU'YU HEDEF ALDI: SİHA GEMİSİ DİYE BİR ŞEY YOK
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TCG Anadolu'yu hedef aldı.
Geçmişte yerli ve milli SİHA'larla 'oyuncak' diyerek aklınca alay eden Yanardağ, bugün de TCG Anadolu'nun SİHA gemisi olmadığını savunarak, "Literatürde böyle bir şey yok. Bu bir çıkarma tamamlanmamış çıkarma gemisi" diye konuştu.
Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:
"Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi, İHA-SİHA gemisi diye bir kavram yok. Biz amirallerle konuştuk, böyle bir şey yok diyorlar. Literatürde yok diyorlar, bu bir çıkarma gemisi ve tamamlanmamış bir gemi."
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