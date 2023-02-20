VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yeni kalıcı konutların temelleri önümüzdeki günlerde atılacak"
Yazar Serdar Tuncer: Osmanlı'nın gavuru kadar Müslüman olabilselerdi
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i PKK mensubu 5 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle patlama oldu
"Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli"
"ABD'den şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz"
Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 4,3 arttı
Kazak arama kurtarma ekibi, ülkesinde Kazak ve Türk bayraklarıyla karşılandı
Borsa haftaya yükselişle başladı
'Asrın felaketi'nde 15'inci gün! Depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor
Sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Otomotiv sanayi yılın ilk ayında üretim ve ihracatını artırdı
Uşaklı sanayicilerden deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye
Öğrenciler ders başı yaptı
Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı
TPAO'nun Karadeniz'deki arama ruhsatlarının süresi uzatıldı
Kahramanmaraş'ta 10 cadde ve sokakta enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şu ana kadar 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi
Bakan Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı' iddialarına sert tepki
İkinci evinizi onlara açın
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
20 Şubat 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 11:15:00

Sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve Türkiye Sigorta Eksperleri DerneğiBaşkanı Erdem, deprem hasarlarında, sigortalıların hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip raporları DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşların hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) ve Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, deprem hasarlarında, sigortalıların hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip raporları DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşların hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, sigorta eksperleri camiası olarak, depremde zarar gören tüm vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Geçmişte yaşanan depremlerde de olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sigorta eksperleri olarak deprem bölgesinde saha çalışmalarına başladıklarını bildiren Erdem şunları kaydetti:

"DASK ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari rizikolara ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerimiz bölgeye intikal etti. Lütfen vatandaşlarımız hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmasın. Toplumsal dayanışma açısından özel anlam ihtiva etmekte olan deprem hasarlarında, sigorta eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip raporlarımızı DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösteriyoruz. Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir."

Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının "ALO DASK 125 çağrı merkezi", "www.dask.gov.tr" internet sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabildiğini aktaran Erdem, ihtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerektiğini belirtti.

Erdem, "Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin iletişim bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin www.sigorta.org.tr adresli internet sayfasında yer almaktadır. Dileyen vatandaşlarımız hasarına atanmış olan eksper ile bu bilgilerden iletişime geçebilirler. Diğer yandan, sigorta poliçesi kapsamında hasar tespiti için geldiğini ifade eden kişilerden sigorta eksperi kimlik kartlarının ibrazının talep edilmesi olası mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : deprem sigorta eskper

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX