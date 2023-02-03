Sigara içince metrodan indirildi
İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti.
İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. Durum yetkililere bildirilince şahıs trenden indirildi.
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