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30 Mart 2024 Cumartesi 11:26:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 11:26:00

Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayınlandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'ne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Sıfır Atık" gazetesinin yeni sayısı yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca hazırlanan gazetenin yeni sayısının 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde yayınlandığını belirtti.

Sıfır atık konusunda yapılan proje ve faaliyetlere yer verilen gazetenin tamamının geri dönüştürülmüş kağıtlardan hazırlandığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketinin çalışmalarını konu alan Sıfır Atık gazetemizin yeni sayısı bugün yayınlandı. Hem matbu olarak hem de dijitalde dolu dolu içeriklerle yayınlanan gazetemiz okuyucularıyla buluştu. Bu vesileyle Sıfır Atık'ın bir dünya markası haline gelmesine öncülük eden Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na uygun olarak daha temiz ve daha yeşil bir dünya için Sıfır Atık başta olmak üzere pek çok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Bu arada, gazetenin kapağında Emine Erdoğan'ın Dubai'de düzenlenen "Dünya Hükümetler Zirvesi" kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek" programında yaptığı konuşmaya yer verildi.

Gazetede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dubai'de katıldığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki konuşması yer aldı.

Etiketler : mehmet özhaseki 30 mart uluslararası sıfır atık günü emine erdoğan sıfır atık gazetesi
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