Şifaya adanan ikinci hayat

Bugün 25 yaşında olan Ferhat Tokay, 12 yıl önce Van'da yaşanan deprem felaketinde 5 gün sonra enkazdan çıkartıldı. Mucizeyi yaşayan Ferhat okuyup sağlık personeli oldu şimdi hastalara şifa vermek için çabalıyor.

BETONLARIN ALTINDA ZORLU BEKLEYİŞ

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Ferhat Tokay, 12 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 108 saat sonra çıkarıldı. 604 kişinin öldüğü 23 Ekim 2011'deki depremde soğuk havada, karanlıkta saatlerce kurtarılmayı bekleyen Ferhat, mucizeyi yaşadığı kurtarılma anında kendisine el uzatan sağlık personelinden etkilendi.

FELAKET YAŞANDIĞINDA 13 YAŞINDAYDI

O zaman 13 yaşında olan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ferhat Tokay, sağlık ekiplerini örnek alarak hemşire oldu, afetlerde insanlara yardımcı olmak için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerini de tamamladı. Erciş Devlet Hastanesinde görev yapan ve depremde kaybettiği yakınlarının kabrini ziyaret eden Ferhat, "Ölümün eşiğinden döndüm ve hemşire oldum" dedi.

5 gün enkaz altında hareket bile edemediğini, öylece kurtarılmayı beklediğini dile getiren Ferhat Tokay, "Bir ışık gördüm, küçük demir parçalarıyla delikler açıp birileri var mı yok mu diye kontrol ediyorlardı. O anda şanslıydım, ayaklarımın ucuna denk gelen kısmı deldiler. Biri ayağımı tuttu, ben de seslendim, su vermelerini istedim" dedi.