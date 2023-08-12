Şifalı bahçe
İstanbul'da ‘Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret edenler, şifalı bitkilerin şifrelerini çözüyor. Bitkilerin görselliğinden etkilenen ziyaretçiler çiçeklerin üzerindeki barkodları telefonlarıyla okuttuğunda bitki hakkında sesli bilgi alıyor.
18 YILDIR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
İstanbul'da 18 yıl önce kurulan Türkiye'nin ilk şifa bahçesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde temiz bir hava ve renk cümbüşü var. 14 dönümlük alan üzerine kurulu bahçe 700 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Görenlerin içini açan renkli bahçede, Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkı sağlanırken, tedavilerde alternatif olarak kullanılan tıbbi bitkilerden faydalanma konusunda çalışmalar yürütülüyor.
QR KODU OKUTMAK YETERLİ
Haftanın her günü 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde 700'ü aşkın tıbbi bitki çeşidi bulunuyor. Bitkilerin büyük bölümü etiketlenirken, bazı etiketlerde QR kod vasıtasıyla bitki hakkında geniş ve sesli bilgi almak mümkün. Sentetik gübre ve ilaç kullanılmayan bahçede, bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Sulama için damlama ve yağmurlama yöntemleri kullanılıyor.
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