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17 Kasım 2023 Cuma 07:10:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 07:10:00

Şifa buldu, şifa dağıtacak

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17 yıllık böbrek hastası çocuk doktoru Volkan Balat 7 ay önce diyalize başladı. Eşinden böbrek nakli yapılacakken kadavradan bağışlanan organın uyumlu olması aileye mucizeyi yaşattı. Şimdi sağlığına kavuşan Balat hastalarına kavuşacağı günü bekliyor.

İLAÇ TEDAVİSİ YETERSİZ KALDI

İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Volkan Balat'a 17 yıl önce "polikistik böbrek hastalığı" teşhisi kondu. İlaç tedavisi gören Balat 7 ay önce diyaliz tedavisine başlandı. Haftanın 3 günü 4 saat görev yaptığı hastanede diyaliz tedavisi gören Balat, tedavi sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edemedi. Organ nakli olmasına karar verildi.

BİR AY SONRA İŞ BAŞI YAPACAK

Doktor eşi Seçil Balat'ın böbreklerinin uyumlu olduğu belirlendi. Bu arada İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir kişinin böbreğinin Volkan Balat'la uyumlu olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Erhan Tatar başkanlığındaki heyet, geçen hafta Balat'a kadavradan alınan böbreği nakletti. Tedavisine hastanede devam edilen Balat, bir ay sonra doktorların olumlu karar vermesi halinde görevine dönecek.

"HER ORGAN BİR HAYAT"

Dr. Volkan Balat, "Her organ bir hayat. Yaşamıma yeniden başlamış gibi bir his var" dedi.

Etiketler : izmir böbrek hastası diyaliz volkan balat böbrek nakli organ bağışı
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